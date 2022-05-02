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«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Регилона

02 Мая 2022 • 09:04 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона. Футболист не входит в планы главного тренера «шпор» Антонио Конте и может покинуть клуб летом, сообщает Fichajes. Интерес к Регилону ранее проявляла «Барселона». Сейчас появились сообщения, что игрок стал одной из целью «Манчестер Юнайтед».

Регилон перешел в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года из «Реала», но не смог стать основным футболистом лондонского клуба. Ожидается, что «шпоры» постараются избавиться от футболиста в летнее трансферное окно. В свою очередь, «Юнайтед» ищет игрока для усиления линии защиты.

В этом сезоне Регилон провел в АПЛ 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Серхио Регилон
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