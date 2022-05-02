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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фостер выбрал между Роналду и Месси

02 Мая 2022 • 08:45 Комментировать

Голкипер Бен Фостер, выступающий в английской Премьер-лиге за «Уотфорд», поделился мнением о давнем противостоянии португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси. 39-летний ветеран назвал своего фаворита в этой паре.

«Кто из них круче? Это извечный спор, однако, для меня лучшим всегда был Криштиану.

Если кто-то считает, что Роналду пришел в «МЮ», чтобы доигрывать, то он безумец. Ему по силам выступать на высоком уровне еще пару лет. Просто посмотрите, сколько он забил голов после своего камбэка на «Олд Траффорд», - передает слова Фостера Goal.

В текущем сезоне АПЛ 37-летний португалец отметился 17 голами в 28 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Бен Фостер
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