«Арсенал» и «Барселона» нацелились на Рабио

«Арсенал» и «Барселона» нацелились на полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио. Контракт футболиста с туринским клубом заканчивается летом 2023 года.

Хотя Рабио на данный момент является игроком стартового состава, в долгосрочной перспективе он может не входить в планы главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. В связи с этим интерес к игроку проявляют «Арсенал» и «Барселона». Ранее сообщалось также о заинтересованности «Челси». Клубы будут искать варианты приобретения футболиста в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 30 матчей и отдал 2 результативные передачи.