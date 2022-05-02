Лукаку не будет в «Барселоне» - названа причина

Не так давно в европейских СМИ появились слухи о возможном переходе бельгийского центрфорварда Ромелу Лукаку из лондонского «Челси» в каталонскую «Барселону». Однако, этот трансфер вряд ли будет оформлен.

Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» не сможет финансово потянуть переход звездного бомбардира. Трансферная стоимость голеадора оценивается в 85 миллионов евро, а его годовой оклад равняется 12 миллионам. Такие затраты сейчас не по карману каталонцам.

Лукаку провально проводит нынешний сезон в «Челси». В чемпионате Англии он смог забить лишь пять голов в 23 матчах. Такие показатели не устраивают как руководство, так и болельщиков «пенсионеров».