«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Севильи»

«Манчестер Юнайтед» интересуются защитником «Севильи» Маркосом Акуньей. 30-летний аргентинский футболист пришел в «Севилью» в 2020 году и зарекомендовал себя одним из лучших защитников Ла Лиги, хотя изначально считался атакующим полузащитником.

Английский клуб находится в поиске надежного игрока обороны на левый фланг после того, как форма Алекса Телеса и Люка Шоу перестала удовлетворять руководство команды.

Контракт Акуньи с «Севильей» рассчитан до 2025 года, таким образом, приобрести игрока будет нелегкой задачей.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 27 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.