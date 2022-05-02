«Ливерпуль» присматривается к нападающему «Хетафе» Энесу Уналу.

Английский клуб ищет замену Дивоку Ориги, который летом прокинет команду. Унал является одним из кандидатов на эту роль.

24-летний футболист один из лидеров испанского клуба. В этом сезоне он помог «Хетафе» сохранить прописку в Ла Лиге.

В «Ливерпуле» рассматривают игрока в качестве дублера для основных нападающих клуба – Садио Мане, Мохамеда Салаха и Луиса Диаса, сообщает Fichajes.

В этом сезоне Унал провел в Ла Лиге 32 матча, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.