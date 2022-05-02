«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» следят за ситуацией с Маунтом

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» следят за ситуацией с полузащитником «Челси» Мэйсоном Маунтом.

Экономические санкции, наложенные на «Челси», мешают клубу заключать и продлевать контракты с футболистами. Лидеры АПЛ могут воспользоваться этими обстоятельствами, чтобы переманить звездного полузащитника. Контракт Маунта с «синими» заканчивается через два года. По текущему соглашению игрок получает около 85 000 евро в неделю, что является довольно средним показателем по команде.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» следят за ситуацией с игроком. Если «Челси» не сможет предложить обновление контракта, то в зимнее трансферное окно лидеры АПЛ начнут делать попытки приобрести футболиста, сообщает The Sun.

В этом сезоне Маунт провел в АПЛ 30 матчей, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.