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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Арсенала» может перейти в «Ювентус»

02 Мая 2022 • 08:06 Комментировать

Бразильский защитник лондонского «Арсенала» Габриэл может в летнее трансферное окно переехать в итальянский чемпионат.

По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители туринской команды очень хотят подписать 24-летнего бразильского футболиста, который в «Ювентусе» вполне может заменить опытного Джорджо Кьеллини. «Старая синьора» даже готова включить в сделку по Габриэлу полузащитника Артура.

Напомним, что в этом сезоне Габриэл провёл в английском чемпионате 31 матч. Защитник отметился четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэл Ювент
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