Защитник «Арсенала» может перейти в «Ювентус»

Бразильский защитник лондонского «Арсенала» Габриэл может в летнее трансферное окно переехать в итальянский чемпионат.

По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители туринской команды очень хотят подписать 24-летнего бразильского футболиста, который в «Ювентусе» вполне может заменить опытного Джорджо Кьеллини. «Старая синьора» даже готова включить в сделку по Габриэлу полузащитника Артура.

Напомним, что в этом сезоне Габриэл провёл в английском чемпионате 31 матч. Защитник отметился четырьмя забитыми мячами.