В «Барселоне» оптимистичны по поводу подписания Аспиликуэты

Каталонский клуб уверен, что летом сможет оформить переход защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты.

Некоторое время назад была информация, что футболист летом может перейти в «Барселону». Однако позже игрок продлил контракт с английским клубом еще на один сезон. Тем не менее, каталонцы не собираются сдаваться в погоне за защитником, сообщает The Athletic. Утверждается, что «сине-гранатовые» намерены возобновить переговоры в летнее трансферное окно.

Ранее также сообщалось, что еще один защитник «Челси» Андреас Кристенсен летом переберется в «Барселону» В этом сезоне Аспиликуэта провел в АПЛ 23 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.