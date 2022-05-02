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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн установил личный рекорд в матче против «Лестера»

02 Мая 2022 • 01:07 Комментировать
Тоттенхэм
3:1
Лестер
окончен

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» уверенно обыграл в домашнем матче «Лестер», и тем самым приличествующим образом отметил сотый матч Антонио Конте в качестве наставника клуба английской Премьер-Лиги. Первый гол в этом матче забил нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, и для него он стал уже 17-м в четырнадцати проведенных матчах против «Лестера».

Это абсолютный рекорд Кейна по количеству забитых голов в воротах того или иного клуба в матчах английской Премьер-лиги. И в целом, за всю историю АПЛ лишь Алан Ширер, забив 20 голов в ворота «Лидса», забивал больше Кейна в ворота конкретного клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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