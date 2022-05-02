Кейн установил личный рекорд в матче против «Лестера»

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» уверенно обыграл в домашнем матче «Лестер», и тем самым приличествующим образом отметил сотый матч Антонио Конте в качестве наставника клуба английской Премьер-Лиги. Первый гол в этом матче забил нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, и для него он стал уже 17-м в четырнадцати проведенных матчах против «Лестера».

Это абсолютный рекорд Кейна по количеству забитых голов в воротах того или иного клуба в матчах английской Премьер-лиги. И в целом, за всю историю АПЛ лишь Алан Ширер, забив 20 голов в ворота «Лидса», забивал больше Кейна в ворота конкретного клуба.