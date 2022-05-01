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Тилеманс хочет продолжить карьеру в «Реале»

01 Мая 2022 • 23:30 Комментировать

Бельгийский полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс в ближайшее трансферное окно может перейти в «Реал», сообщает Goal со ссылкой на журналиста Сашу Тавальери.

Ранее британские СМИ писали о том, что на Тилеманса претендуют «Ливерпуль» и «Арсенал». Бельгиец хочет покинуть «Лестер» в летнее трансферное окно, так как хочет играть в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Тилеманс сыграл 28 матчей, он отметился шесть забитыми мячами и отдал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 55 миллионов евро.    


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лестер Ла Лига Апл Юри Тилеманс
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