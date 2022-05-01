«Манчестер Юнайтед» готов предложить Марсьяля «Интеру» в сделке по Мартинесу

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано, чтобы подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса и предпринимает разные способы подписать его.

Итальянский журналист Марко Барзаги сообщает, что боссы «красных дьяволов» готовы предложить «Интеру» полузащитника Антони Марсьяля в сделку по трансферу Мартинеса.

24-летний аргентинец защищает цвета «Интера» с 2018 года. В текущем сезоне футболист сыграл за команду в 45 матчах во всех турнирах, поразил ворота соперников 21 раз, при этот отметился тремя голевыми передачами. Действующий контракт аргентинца с «Интером» истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 70 миллионов евро.