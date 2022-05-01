Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте – о победе над «Лестером»: «Это была непростая игра»

01 Мая 2022 • 19:38 Комментировать
Тоттенхэм
3:1
Лестер
окончен

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте подвел итог матча 35-го тура АПЛ, в котором его команда победила «Лестер» со счетом 3:1.

«Это была хорошая игра против действительно хорошей команды, и это была непростая игра, но вы знаете, что в Англии никогда не бывает легких игр, особенно против «Лестера», - цитирует Конте BBC.

«Тоттенхэм» набрал 61 очко, команда Конте по-прежнему борется за попадание в Лигу чемпионов с «Арсеналом», который имеет на одно очко меньше. «Лестер» с 42 очками находится в середине турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Стоит отметить, что до конца чемпионата осталось четыре тура.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лестер Антонио Конте Апл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эвертон 1:0 Челси 5.10 3.80 1.70
окончен Тоттенхэм 3:1 Лестер 1.40 4.90 7.60
Идет 60 минута Вест Хэм 1:2 Арсенал 3.40 3.55 2.16
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Мая
19:38 · Англия. Премьер-лига
Конте – о победе над «Лестером»: «Это была непростая игра»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» — «Арсенал»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1 2
17:59 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» переиграл «Челси», «Тоттенхэм» разобрался с «Лестером» 3
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» — «Лестер»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:1
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» — «Челси»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
15:05 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Эвертона» запускали фейерверки возле отеля с игроками «Челси»
13:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» собирается подписать новый контракт с Лонгстаффом
13:01 · Англия. Премьер-лига
Крауч считает, что Мане может выиграть «Золотой мяч» в этом году 1
12:53 · Англия. Премьер-лига
Два манчестерских клуба интересуются полузащитником «Саутгемптона»
12:06 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Может быть, мои знания об игроках «Челси» помогут нам сегодня»
11:20 · Англия. Премьер-лига
Джака — о конфликте с фанатами «Арсенала»: «Это была абсолютная ненависть»
11:16 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал игроков, которые не нужны ему в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне 2
10:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет подписать в «Манчестер Юнайтед» защитника «Фейеноорда»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола останется в «Манчестер Сити» ещё на три года 2
09:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лишился шансов на титул
Все новости
Рекомендуем