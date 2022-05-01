Конте – о победе над «Лестером»: «Это была непростая игра»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте подвел итог матча 35-го тура АПЛ, в котором его команда победила «Лестер» со счетом 3:1.

«Это была хорошая игра против действительно хорошей команды, и это была непростая игра, но вы знаете, что в Англии никогда не бывает легких игр, особенно против «Лестера», - цитирует Конте BBC.

«Тоттенхэм» набрал 61 очко, команда Конте по-прежнему борется за попадание в Лигу чемпионов с «Арсеналом», который имеет на одно очко меньше. «Лестер» с 42 очками находится в середине турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Стоит отметить, что до конца чемпионата осталось четыре тура.