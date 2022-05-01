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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фанаты «Эвертона» запускали фейерверки возле отеля с игроками «Челси»

01 Мая 2022 • 15:05 Комментировать

Фанаты «Эвертона» запускали фейерверки рядом с отелем в Ливерпуле, где базируется команда «Челси». О данной информации сообщает издание Daily Mail.

Посетителя отеля отметили, что очень громкий шум заставил проснуться всех в районе трех часов ночи. Длительность фейерверка составила около 30 минут.

Следует отметить, что инцидент зафиксировали прямо перед домашней игрой «ирисок» в рамках 35-го тура АПЛ. «Эвертон» сыграет с «Челси». Матч начнется в 16:00 по МСК.

Таким образом, фанаты клуба решили помешать футболистам «аристократов» полноценно отдохнуть и набраться сил перед сложной игрой.

«Эвертон» занимает 18-ю строчку в Английской Премьер-лиге.


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Идет 5 минута Эвертон 0:0 Челси 5.60 4.10 1.62
Идет 5 минута Тоттенхэм 0:0 Лестер 1.48 4.80 6.40
01.05  18:30 Вест Хэм ... Арсенал 3.40 3.55 2.16
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