Фанаты «Эвертона» запускали фейерверки возле отеля с игроками «Челси»

Фанаты «Эвертона» запускали фейерверки рядом с отелем в Ливерпуле, где базируется команда «Челси». О данной информации сообщает издание Daily Mail.

Посетителя отеля отметили, что очень громкий шум заставил проснуться всех в районе трех часов ночи. Длительность фейерверка составила около 30 минут.

Следует отметить, что инцидент зафиксировали прямо перед домашней игрой «ирисок» в рамках 35-го тура АПЛ. «Эвертон» сыграет с «Челси». Матч начнется в 16:00 по МСК.

Таким образом, фанаты клуба решили помешать футболистам «аристократов» полноценно отдохнуть и набраться сил перед сложной игрой.

«Эвертон» занимает 18-ю строчку в Английской Премьер-лиге.