«Ньюкасл» собирается подписать новый контракт с Лонгстаффом

Руководители «Ньюкасла» планируют в ближайшее время подписать новое соглашение с английским полузащитником Шоном Лонгстаффом.

По информации авторитетного издания The Times, боссы «сорок» собираются подписать с 24-летним английским футболистом новое долгосрочное соглашение. Стоит отметить, что действующий контракт Лонгстаффа с «Ньюкаслом» рассчитан до окончания этого сезона.

Лонгстафф является воспитанником «сорок». В этом сезоне полузащитник провёл в английском чемпионате 21 встречу. Шон отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.