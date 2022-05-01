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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два манчестерских клуба интересуются полузащитником «Саутгемптона»

01 Мая 2022 • 12:53 Комментировать

Английский полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус этим летом может сменить клубную прописку и перебраться в одну из манчестерских команд.

По информации The Sun, 27-летний английский футболист попал в сферу интересов двух манчестерских топ-клубов. Стоит отметить, что на подписании Уорд-Прауса настаивает главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который возглавит «красных дьяволов» этим летом. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

В этом сезоне Джеймс Уорд-Праус провёл в английском чемпионате 33 матча, в которых забил девять мячей и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Джеймс Уорд-Праус
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