Тен Хаг назвал игроков, которые не нужны ему в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне

Голландский наставник Эрик тен Хаг назвал руководству «Манчестер Юнайтед» четырёх игроков, которых он не хотел бы видеть в команде в следующем сезоне.

По информации Daily Mail, голландский специалист уже готовится к тому, чтобы летом возглавить манчестерскую команду. Тен Хаг уже дал понять руководству, что не хочет видеть в составе «красных дьяволов» на следующий сезон Поля Погба, Джесси Лингарда, Хуана Мату и Эдинсона Кавани.

Напомним, что Эрик тен Хан официально подписал контракт с манчестерским клубом. К своим обязанностям тренер приступит этим летом.