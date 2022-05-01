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Тен Хаг назвал игроков, которые не нужны ему в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне

01 Мая 2022 • 11:16 Комментировать

Голландский наставник Эрик тен Хаг назвал руководству «Манчестер Юнайтед» четырёх игроков, которых он не хотел бы видеть в команде в следующем сезоне.

По информации Daily Mail, голландский специалист уже готовится к тому, чтобы летом возглавить манчестерскую команду. Тен Хаг уже дал понять руководству, что не хочет видеть в составе «красных дьяволов» на следующий сезон Поля Погба, Джесси Лингарда, Хуана Мату и Эдинсона Кавани.

Напомним, что Эрик тен Хан официально подписал контракт с манчестерским клубом. К своим обязанностям тренер приступит этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хуан Мата Эдинсон Кавани Поль Погба Джесси Лингард Эрик тен Хаг
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