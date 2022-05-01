Тен Хаг хочет подписать в «Манчестер Юнайтед» защитника «Фейеноорда»

Молодой голландский защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа может этим летом перебраться в «Манчестер Юнайтед».

По информации Sunday Mirror, 22-летний голландский футболист может продолжить свою карьеру в манчестерском клубе. На подписании защитника настаивает новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. Стоит отметить, что авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 с половиной миллионов евро.

В этом сезоне Тирелл Маласиа провёл в голландской лиге 30 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя ассистами.