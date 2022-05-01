«Челси» лишился шансов на титул

Футболисты «Челси» официально лишились даже математических шансов на чемпионский титул в АПЛ в этом сезоне.

«Манчестер Сити» нынче разгромил «Лидс» со счётом 4:0, а «Ливерпуль» минимально обыграл «Ньюкасл» со счётом 1:0. Таким образом, лондонская команда потеряла все шансы на чемпионство в этом сезоне. Стоит отметить, что последний раз «синие» выигрывали титул в сезоне 2016/2017. Всего в активе «Челси» шесть титулов в АПЛ.

На данный момент подопечные Томаса Тухеля занимают третью строчку в английском чемпионате. Лондонцы имеют в своём активе 66 очков после 33 матчей.