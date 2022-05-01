Роналду летом может вернуться в «Реал»

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вполне может этим летом вернуться в мадридский «Реал».

По информации издания Marca, представители «королевского клуба» заинтересованы в том, чтобы летом попробовать вернуть 37-летнего португальского футболиста, который вряд ли останется в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон. Напомним, что за «Реал» Криштиану уже выступал с 2009 по 2018 год.

В этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 28 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами и тремя результативными передачами.