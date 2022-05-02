Рюдигер и Суарес уже определились со своим будущим. А как обстоят дела у ещё более крутых парней?

За три месяца до открытия летнего трансферного окна продолжаем следить за новостями футбольного рынка.

Антонио Рюдигер (из «Челси» – в «Реал»)

Оказывается, бывшие игроки «Ромы» могут становиться звёздами первой величины не только в составе «Ливерпуля». За период выступления в «Челси» Антонио Рюдигер сделал грандиозный шаг вперёд, и сегодня имя немецкого гренадера так активно муссируется отнюдь не только потому, что он является самым лакомым свободным агентом на своей позиции. Возможно, в настоящий момент по совокупности умений это сильнейший в мире центральный защитник.

Очевидно, знает себе цену и сам футболист. Именно из-за новых запросов Антонио – 12 млн евро в год – моментально отвалился вариант с «Баварией». По этой же причине оказался не в состоянии удержать у себя 29-летнего защитника и сам лондонский «Челси», которому в наше время весьма проблематично разбрасываться деньгами. Благо замена Рюдигеру найдена уже давно – лондонцы не первый год охотятся за молодым Жюлем Кунде из «Севильи».

Что до самого Рюдигера, то его будущее в последние дни окончательно прояснилось. Отклонив из уважения к «Челси» предложение «МЮ», немец договорился с мадридским «Реалом» о четырёхлетнем контракте на сумму 11 млн евро в год. Своим недавним голом на «Сантьяго Бернабеу» Рюдигер лично убедил руководство «сливочных» в необходимости приобретения чистого центрального защитника. Ведь эксперимент с Давидом Алабой, для которого эта позиция не является родной, себя оправдал лишь отчасти.

Луис Суарес (из «Атлетико» – в «Интер Майами»)

Форвард, которого не так давно Стивен Джеррард назвал своим сильнейшим партнёром по «Ливерпулю», проводит худший сезон за последние 10 лет. Текущий контракт уругвайца истекает этим летом, и уже ни для кого в красно-белой части Мадрида не является секретом, что затем Суарес покинет клуб, а вместе с этим де-факто завершит свою карьеру на топ-уровне. Луис уже обратился к местным болельщикам в соцсетях, поблагодарив их за многие годы поддержки, а главный тренер «матрасников» Диего Симеоне во всеуслышание заявил, что желал бы видеть на месте Суареса своего соотечественника Лаутаро Мартинеса. Правда, для этого «Атлетико» по последней информации придётся раскошелиться минимум на 80 млн евро.

Что касается самого Суареса, то, вежливо отклонив заманчивое предложение «Фенербахче», футболист почти наверняка продолжит свою карьеру в солнечном Майами, где с 2020 года на высшем уровне выступает местный клуб «Интер», владельцем которого является сам Дэвид Бэкхем. Именитый англичанин со временем мечтает объединить под знамёнами своего футбольного детища Месси и Роналду (благо правила МЛС позволяют каждой команде выводить из-под потолка зарплат сразу трёх игроков). На фоне таких наполеоновских амбиций американского «Интера» уже практически решённый вопрос с переходом туда Луиса Суареса не выглядит большим событием.

Пауло Дибала (из «Ювентуса» – в «Интер», «Барселону» или АПЛ?)

Подававший когда-то большие надежды технарь с поставленным ударом так и не смог по-настоящему раскрыть свой потенциал. А ведь до 2018 года Пауло несколько сезонов считался чуть ли не главной надеждой «Старой синьоры». Но с переходом в «Юве» Криштиану Роналду что-то надломилось в игре аргентинца – что-то, что не срослось и поныне. В глазах требовательных болельщиков «Ювентуса» образ травматичного футболиста с сомнительными лидерскими качествами и нежеланием работать в прессинге стал превалировать над положительными качествами. Впрочем, в 2021-м – за год до истечения текущего соглашения – боссы клуба из Турина предлагали уже немолодому Пауло контракт на сумму в 11 млн евро, но тогда сторонам не удалось прийти к компромиссу. Этим летом, похоже, Дибала может рассчитывать разве что на половину от этих денег.

Если Пауло не захочет покидать солнечную Италию, то «Интер» уже сейчас в состоянии предложить аргентинцу долгосрочный контракт на 6 млн евро в год. С такой зарплатой он встанет в ряд самых высокооплачиваемых игроков «нерадзурри» вместе с Марцелом Брозовичем и Лаутаро Мартинесом. Сам Дибала не раз изъявлял желание попробовать свои силы в «Барселоне», однако в Каталонии, судя по всему, уже давно перестали видеть в его лице наследника Лео Месси и не торопятся отвечать Пауло взаимностью. Стоит ли говорить, что в попытках заполучить нападающего проявляет активность и ряд клубов АПЛ. Буквально на днях появилась информация, что футболиста хотел бы видеть в составе «МЮ» новый тренер команды Эрик тен Хаг.

Килиан Мбаппе (из «ПСЖ» – в «Реал»?)

Баснословные деньги в Париже или исполнение мечты в Мадриде? Легендарный французский форвард Жан-Пьер Папен советует преемнику не обращать внимания на количество нулей в контракте и последовать за своей мечтой. В свою очередь сам президент Франции Эммануэль Макрон настаивает, чтобы лучший нападающий поколения продолжал выступать на родине. Что выберет Киллиан?

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Достоверный ответ на этот вопрос мы не получим раньше 21 мая – в этот день состоится последний тур французской Лиги 1, и до этой даты Мбаппе обещал своему клубу не принимать окончательного решения. В Испании уже вовсю пишут об устной договорённости между звёздным игроком и «Реалом». Впрочем, в подобном ключе в Мадриде пишут уже третий год подряд, о чём не так давно напомнил миру спортивный директор «ПСЖ» Леонардо, заявив об излишней самоуверенности боссов «галактикос».

Накануне президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи встречался у себя на родине в Катаре с семьёй Мбаппе, однако, по словам источника, это никак не повлияло на текущую ситуацию. Напомним, что не так давно «ПСЖ» предложил форварду контракт с окладом в размере 50 млн евро плюс многомиллионный бонус за лояльность клубу.

Эрлинг Холанн (из «Боруссии Д» – в «Манчестер Сити»?)

Норвежский суперфорвард, даже регулярно имея проблемы со здоровьем, продолжает истязать просторную оборону команд Бундеслиги с периодичностью примерно 1 гол за игру. Однако нынешний сезон, в котором Эрлинг к этому моменту забил 18 мячей в 21 матче, скорее отдаляет его перспективы в самое ближайшее время оказаться в одном из европейских грандов.

В частности, значительно ослаб интерес к кандидатуре Холанна в горячо любимой норвежцем Ла Лиге. Прямо сейчас в «Реале» зачарованы невероятной формой Карима Бензема, а своей главной трансферной целью в Мадриде видят Киллиана Мбаппе. Отпугивают «сливочных» высокие финансовые запросы Холанна, а также весьма своенравный характер форварда. Что касается «Барселоны», буквально накануне её президент Жоан Лапорта лаконично, но ясно дал понять, что норвежец, за которого «Дортмунд» просит не менее 160 млн евро, попросту не по карману каталонскому клубу.

Похоже, на сегодняшний день единственным реальным претендентом на молодого форварда таранного типа является «Ман Сити». По информации источника, стороны уже согласовали некоторые детали. Ожидается, что зарплата Холанна будет составлять 500 тысяч фунтов в неделю, и это приблизительно на треть выше, чем оклад Кевина де Брёйне, – самого дорогостоящего игрока «Сити» на сегодняшний день.

На прошлой неделе Хосеп Гвардиола уклончиво заявил, что его клуб привык играть без чистых нападающих. Однако хорошо известно, что отсутствие выраженного форварда-голеадора является едва ли не единственным недостающим штришком во всём этом сложившемся великолепии манчестерского нападения.

Роберт Левандовски (из «Баварии» – в «Барселону»?)

Когда «Бавария» предложила Люке Эрнандесу заоблачные 20 млн евро в год, она серьёзно осложнила себе жизнь в вопросе продления контрактов. Сразу после этого события все знаковые футболисты клуба захотели видеть в своём следующем договоре цифры как минимум не меньше, чем у французского защитника. Поэтому в сложившейся ситуации «Баварии» будет очень сложно сохранить у себя всех ключевых игроков основы, не только Роберта.

Что до самого Левандовски, поляк уже давно держит зуб на руководство клуба. Лучший бомбардир Бундеслиги последних пяти сезонов рассчитывал, что в Мюнхене с ним заключат долгосрочное соглашение сразу после того, как прошлым летом "Бавария» отказалась продавать его в «ПСЖ», однако воз и ныне там. Продолжает регулярно выражать недовольство Левандовски и методами работы Юлиана Нагельсманна, называя его тренировки слишком сложными, а зацикленность на тактике – чрезмерной. А ещё не так давно масла в огонь подлил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич, категорично заявивший, что польский форвард остаётся в Мюнхене ещё на год вплоть до истечения контракта.

И всё же есть в Европе команда, которая всерьёз рассчитывает побороться за 33-летнего бомбардира уже этим летом. По словам директора «Барселоны» Матеу Алемани, каталонцы готовы предложить «Баварии» за футболиста 35 млн евро (сами мюнхенцы требуют не менее 40), а самому Левандовски – контракт на два года с возможностью продления на ещё один, если игрок сам этого захочет.

Игорь КАСИМОВ