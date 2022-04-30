Артета признался, что «Арсенал» теряет от отсутствия Партии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил журналистам, что команда теряет от отсутствия в стартовом составе полузащитника Томаса Парти.

«Статистика есть и она неоспорима. Процент побед, когда присутствует Томас, выше. Это нехорошо для нас», - отметил наставник «Арсенала».

Парти получил травму в апреле, после чего, по различным сообщениям, выбыл до конца сезона. Артета подтвердил, что 28-летний игрок делает все возможное, чтобы снова сыграть в этом сезоне, но босс «Арсенала» опасается форсировать его возвращение прежде, чем он будет готов сыграть.

«Арсенал» занимает четвертое место в АПЛ, опережая «Тоттенхэм» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов на 2 очка. Обоим клубам предстоит провести по пять матчей.