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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Выиграть все оставшиеся пять игр – невозможно!»

30 Апреля 2022 • 22:43 Комментировать
Тоттенхэм
...
Лестер
1.40 4.90 7.30
Через 16 ч. 32 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил журналистам на пресс-конференции перед игрой с «Лестером», что не считает реальным выиграть все оставшиеся матчи чемпионата.

«Если мы выиграем пять игр, возможно, мы получим место в Лиге чемпионов. Но в Англии невозможно думать, что в каждой игре ты будешь побеждать. Не сможете», - сказал Конте.

Он отметил, что, несмотря на это, нужно идти от игры к игре и постепенно добиваться результата.

«Мы должны идти шаг за шагом и понимать, что это большая возможность для нас, мы должны встречать каждую игру с большим энтузиазмом, большой страстью и радостью», - отметил Конте.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в таблице АПЛ, отставая на два очка от «Арсенала». Оба клуба борются за четвертое место, которое дает возможность выступить в следующем году в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Антонио Конте
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01.05  16:00 Эвертон ... Челси 5.60 4.10 1.62
01.05  16:00 Тоттенхэм ... Лестер 1.48 4.80 6.40
01.05  18:30 Вест Хэм ... Арсенал 3.40 3.55 2.16
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