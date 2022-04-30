Конте: «Выиграть все оставшиеся пять игр – невозможно!»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил журналистам на пресс-конференции перед игрой с «Лестером», что не считает реальным выиграть все оставшиеся матчи чемпионата.

«Если мы выиграем пять игр, возможно, мы получим место в Лиге чемпионов. Но в Англии невозможно думать, что в каждой игре ты будешь побеждать. Не сможете», - сказал Конте.

Он отметил, что, несмотря на это, нужно идти от игры к игре и постепенно добиваться результата.

«Мы должны идти шаг за шагом и понимать, что это большая возможность для нас, мы должны встречать каждую игру с большим энтузиазмом, большой страстью и радостью», - отметил Конте.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в таблице АПЛ, отставая на два очка от «Арсенала». Оба клуба борются за четвертое место, которое дает возможность выступить в следующем году в Лиге чемпионов.