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«Арсенал» намерен приобрести Брандта

30 Апреля 2022 • 22:35 Комментировать

«Арсенал» намерен возобновить интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Юлиану Брандту. Футболист собирается покинуть немецкий клуб в летнее трансферное окно. «Канониры» уже пытались подписать Брандта зимой, но не смогли заключить сделку. Тем не менее, они могут возобновить попытки приобрести игрока, так как он не входит в планы «Боруссии» на следующий сезон, сообщает The Mirror.

Сумма трансфера может составить около 18 миллионов евро. Ранее Брандт заявлял, что он заинтересован в переходе в АПЛ.

В этом сезоне полузащитник провел в Бундеслиге 29 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Юлиан Брандт
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