Директор «Интера»: «Переход Погба из «Юнайтед» в «Ювентус» и обратно – шедевр Райолы»

Директор «Интера» Беппе Маротта сообщил журналистам, что расстроен смертью известного агента Мино Райолы, и вспомнил самый яркий момент его работы.

«Двойная операция с переходом Погба из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» и обратно - это был двойной шедевр, в котором Райола сыграл очень важную роль», - сказал Маротта.

Агент умер в возрасте 54 лет после продолжительной болезни, о которой сообщалось дважды за последние четыре месяца.

«Он был другом и коллегой по работе, человеком высокого качества и высокой компетентности. У нас было много положительных моментов вместе, интенсивное сотрудничество», - отметил директор «Интера».