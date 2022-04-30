Аллегри: «Мне нравится Клопп, потому что он не воспринимает себя всерьёз»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал журналистам о своём отношении к наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

«Я не очень хорошо знаю Клоппа, но он мне нравится, потому что он не воспринимает себя всерьез и он очень хорош», - сказал Аллегри.

Также он прокомментировал результаты «Ювентуса» в текущем сезоне.

«Мы не можем вычеркивать сезон, в котором, если нам это удастся, мы попадем в Лигу чемпионов. Мы могли бы добиться большего, но в этом году есть и положительные моменты», - сказал наставник «Ювентуса».

Туринский клуб не смог в этом сезоне конкурировать с «Интером» и «Миланом» в борьбе за Скудетто, а также вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. На данный момент «Ювентус» занимает четвертое место в Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на 8 очков.