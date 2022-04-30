«Арсенал» договорился о покупке Жезуса

«Арсенал» договорился о покупке нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса. Нападающий сборной Бразилии перейдет на «Эмирейтс» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 60 миллионов евро, сообщает Todofichajes.

Уточняется, что «Сити» вложит полученные деньги в покупку Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии».

Жезус перейдет в «Арсенал» на замену Александру Ляказетту, который покинет клуб летом. Ранее из стана «канониров» в «Барселону» перебрался еще один нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

В этом сезоне Жезус провел в АПЛ 24 матча, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.