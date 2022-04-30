«Уотфорд» установил антирекорд АПЛ

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал дома «Бёрнли» и уступил сопернику со счетом 1:2, несмотря на то, что по итогам первой половины игры вел в счете. Для «шершней» это поражение стало уже одиннадцатым кряду в домашних матчах АПЛ - и это новый антирекорд Лиги, ибо еще ни одна команда в истории АПЛ не проигрывала в одиннадцати домашних матчах кряду.

Эта серия началась еще 1 декабря с матча с «Челси» - тогда «Уотфорд» проиграл с тем же счетом, что и сегодня - 1:2. «Шершни» занимают предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице. Команда набрала лишь 22 очка в 34 проведенных матчах.