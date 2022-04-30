Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» - не лучшее место для Райса»

Бывший игрок сборной Англии Рио Фердинанд посоветовал капитану «Вест Хэма» Деклану Райсу не рассматривать переход в «Манчестер Юнайтед» в данный момент.

«Манчестер Юнайтед» — не то место, куда нужно уходить прямо сейчас. Они переживают серьезный переходный период», - сказал Фердинанд в интервью The Sun.

Он посоветовал капитану «Вест Хэма» подождать с переходом несколько сезонов.

«Я бы подождал несколько лет и посмотрел, что сделает Тен Хаг. Сможет ли он реализовать то, что он сделал в «Аяксе», и сделать «Юнайтед» командой, способной бросить вызов», - добавил Фердинанд.

В последнее время было много информации о том, что Райсом интересуются многие богатые клубы, в том числе, и «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне футболист сборной Англии провел в АПЛ 32 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.