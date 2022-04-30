Анчелотти выиграл чемпионаты всех главных футбольных лиг

Карло Анчелотти стал единственным наставником, выигравшим все самые крупные чемпионаты.

Первый чемпионский титул итальянский специалист завоевал в 2004 году с «Миланом». Затем тренер перебрался в АПЛ, где привел к победе «Челси» в 2010 году. После этого последовали триумфы во Франции с «ПСЖ» в 2013 году и в Бундеслиге с «Баварией» в 2017 году соответственно.

Пятым чемпионатом, покорившимся легендарному итальянцу, стала Ла Лига. В субботнем матче против «Эспаньола» «Реал» Анчелотти официально оформил чемпионский титул. Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу мадридского клуба.

Сам специалист признался, что самым памятным успехом для него стала победа с «Челси».

Кроме этого, Анчелотти три раза выигрывал Лигу чемпионов – дважды с «Миланом» и один раз с «Реалом».