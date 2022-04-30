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Артета: «Мы не можем покупать дорогих игроков, нужно искать другие пути»

30 Апреля 2022 • 19:01 Комментировать

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил журналистам, что собирается усилить команду, но клуб не может позволить себе тратить на трансферы столько же, сколько богатые конкуренты.

«Я не думаю, что мы находимся в том положении, что и, например, «Ливерпуль», поэтому мы должны найти другие способы усилить команду», - сказал Артета в интервью Sky Sports.

Он добавил, что клуб будет усиливаться летом, но конкретика будет зависеть от состояния игроков, которые вернуться из аренды, и других факторов.

На данный момент «Арсенал» борется с «Тоттенхэмом» за попадание в зону Лиги чемпионов. «Канониры» занимают четвертое место в АПЛ, опережая «шпор» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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