Защитник «Барселоны» Рональд Араухо подтвердил, что отвёрг хорошие предложения из АПЛ, для того, чтобы подписать контракт и остаться в каталонском клубе.

«Интерес клубов Премьер-лиги меня совершенно не отвлекал. Я был уверен в том, чего хотел. Деньги — это фактор, но для меня это не самое главное. Я счастлив в «Барселоне», - сказал Араухо в беседе с ESPN.

Ранее футболист и испанский клуб пришли к компромиссу по поводу продления соглашения.

В этом сезоне Араухо провел в Ла Лиге 26 матчей и забил 4 гола.