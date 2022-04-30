«Реал» связался с Джеймсом по поводу перехода этим летом

«Реал» связался с защитником «Челси» Рисом Джеймсом по поводу перехода в летнее трансферное окно.

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти ищет футболиста на правый фланг обороны. Дани Карвахаль, который играет там сейчас, в последнее время страдает от потери игровой формы. «Реал» обратился к Джеймсу по поводу возможного перехода в летнее трансферное окно, сообщает Goal.

Ранее также была информация, что еще один защитник «синих» - Антонио Рюдигер – летом переберется в испанский клуб.

В этом сезоне Джеймс провел в АПЛ 21 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.