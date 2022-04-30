«Арсенал» лидирует в борьбе за форварда ПСВ Коди Гакпо. Футболист проводит отличный сезон в чемпионате Голландии. Сразу несколько богатых клубов обратили на него внимание, такие как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Однако, пока лидером в борьбе за форварда является «Арсенал», сообщает PSV Fans. «Канониры» ищут атакующего футболиста на левый фланг для усиление конкуренции с Габриэлем Мартинелли и перевода Эмила Смит-Роу в центр полузащиты.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 23 матча, забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.