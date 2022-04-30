«Ньюкасл» предложил Дибале «гигантский» контракт

«Ньюкасл» сделал предложение полузащитнику «Ювентуса» Паоло Дибале. Ранее была информация, что футболистом интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл», который летом готовится серьезно усилить состав, сделал предложение, от которого будет трудно отказаться, сообщает Football Insider.

«Сороки» предложили аргентинцу зарплату в размере около 240 тысяч евро в неделю, что сделает игрока самым высокооплачиваемым футболистом в истории. Нынешний контракт Дибалы истекает этим летом и полузащитник может перейти в любой клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 25 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.