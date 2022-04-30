Манчини может стать новым тренером «Тоттенхэма»

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини может стать новым главным тренером лондонского «Тоттенхэма».

По информации авторитетного издания The Telegraph, опытный итальянский специалист может стать новым наставником лондонской команды в том случае, если нынешний тренер «шпор» Антонио Конте летом покинет клуб. Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что Конте может после окончания этого сезона перебраться в «ПСЖ».

На данный момент лондонский клуб под руководством Антонио Конте занимает пятую строчку в чемпионате и сражается за попадание в топ-4 по итогам сезона.