Клопп выразил надежду на то, что Мане и Салах продлят контракты с «Ливерпулем»

Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что форварды Садио Мане и Мохамед Салах продлят контракты с мерсисайдским клубом.

Клопп сказал, что вопрос по контрактам стоит задать не ему, а самим футболистам, так как за них он ничего не может решить. Тренер отметил, что у него очень хорошие отношения и с Мане, и с Салахом, так что он был бы очень рад, если бы оба игрока в ближайшее время продлили свои соглашения с «Ливерпулем».

Напомним, что действующие контракты Садио Мане и Мохамеда Салаха рассчитаны до лета 2023 года. Оба игрока пока не договорились с руководством «Ливерпуля» по поводу новых договоров.