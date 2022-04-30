Полузащитник «Ньюкасла» хочет, чтобы клуб подписал Лукаса Пакету

Бразильский полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс хотел бы, чтобы клуб летом подписал его друга Лукаса Пакету из «Лиона».

Гимараэс сказал журналистам, что они с Лукасом лучшие друзья, так что переход форварда «Лиона» в «Ньюкасл» стал бы для него исполнением мечты. Полузащитник отметил, что у него с Пакетой настоящие братские отношения и он был бы счастлив играть вместе со своим другом в «Ньюкасле», но не всё зависит от него.

Напомним, что Лукас Пакета провёл в этом сезоне во французской лиге 32 матча, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью ассистами.