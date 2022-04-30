Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает Football Insider.

Как сообщает источник, английский клуб готов сделать 28-летнего аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом в своей истории. Зарплата Дибалы в «Ньюкасле» может составить около 240 тысяч евро в неделю. Отмечается, что помимо «сорок», интерес к форварду сборной Аргентины также проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Дибала провёл за «Ювентус» 34 матча, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Летом нынешнего года футболист станет свободным агентом.