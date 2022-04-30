Экс-игрок «Манчестер Сити» может стать новым тренером «Бёрнли»

Известный бельгийский экс-футболист Венсан Компани может стать новым главным тренером английского клуба «Бёрнли».

По информации Daily Telegraph, 36-летний бельгийский специалист может в ближайшее время возглавить «Бёрнли», боссы которого недавно отправили в отставку Шона Дайча. Стоит отметить, что «бордовые» также рассматривают кандидатуры Уэйна Руни и Криса Уайлдера. Компани сейчас работает в бельгийском «Андерлехте».

Напомним, что футболисты «Бёрнли» на данный момент сражаются за выживание в АПЛ. «Бордовые» занимают 17-ю строчку в турнирной таблице.