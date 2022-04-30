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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сарри нашёл замену Милинковичу-Савичу в «Челси»

30 Апреля 2022 • 09:48 Комментировать

Английский полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может этим летом перебраться в итальянский чемпионат.

По информации Corriere dello Sport, на подписании 26-летнего английского футболиста настаивает тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри, который видит в Рубене потенциальную замену сербскому полузащитнику Сергею Милинковичу-Савичу. Напомним, что серб может летом покинуть римскую команду. Стоит отметить, что действующее соглашение Лофтус-Чика с «Челси» рассчитано до июня 2024 года.

В этом сезоне Рубен Лофтус-Чик провёл в английском чемпионате 20 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Челси Маурицио Сарри Рубен Лофтус-Чик Сергей Милинкович-Савич
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