Сарри нашёл замену Милинковичу-Савичу в «Челси»

Английский полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может этим летом перебраться в итальянский чемпионат.

По информации Corriere dello Sport, на подписании 26-летнего английского футболиста настаивает тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри, который видит в Рубене потенциальную замену сербскому полузащитнику Сергею Милинковичу-Савичу. Напомним, что серб может летом покинуть римскую команду. Стоит отметить, что действующее соглашение Лофтус-Чика с «Челси» рассчитано до июня 2024 года.

В этом сезоне Рубен Лофтус-Чик провёл в английском чемпионате 20 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.