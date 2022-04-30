Гендиректор «Боруссии» рассказал о сорвавшемся переходе Холанна в топ-клуб АПЛ

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке рассказал журналистам о сорвавшемся трансфере форварда Эрлинга Холанна в топ-клуб АПЛ.

Вацке заявил, что молодой норвежский футболист мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но сторонам не удалось договориться по поводу суммы отступных. Функционер отметил, что скандинавский форвард в ближайшее время точно покинет дортмундскую команду, так что «Боруссии» нужен новый Холанн.

Напомним, что Холанна этим летом хочет подписать «Манчестер Сити». В этом сезоне Эрлинг провёл в немецкой лиге 21 матч и отметился 18 забитыми мячами.