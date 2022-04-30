Клопп: «У «Ливерпуля» нет проблем с приглашением футболистов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил журналистам, что в данный момент клубу довольно легко работать на трансферном рынке.

«Я не могу вспомнить, когда в последний раз мы изо всех сил пытались уговорить игрока перейти к нам. Это не значит, что они к нам бегут. Иногда в другом клубе более комфортная ситуация или там не надо бороться за место в основе – такого рода вещи. Но у нас никогда не было проблем из-за того, что «Ливерпуль» недостаточно хорошо», - сказал Клопп.

Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что команде сейчас сложно привлекать талантливых игроков.