Конте: «Я заслуживаю бороться за что-то большее, а не за место в шестёрке»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте неоднозначно высказался по поводу своего будущего в клубе.

«Мне очень нравится работать здесь, у меня фантастические отношения со всеми людьми, которые здесь работают, и с Даниэлем Леви, нашим председателем, и с Фабио Паратичи, и по этой причине правильно провести в конце сезона хорошую встречу и попытаться найти лучшее решение для всех», - сказал Конте на пресс-конференции перед матчем с "Лестером".

Тем не менее, он добавил, что предпочитает бороться за самые высокие места.

«Я заслуживаю того, чтобы пытаться бороться и выигрывать трофеи и бороться за что-то важное, а не только за шестое или седьмое, восьмое место», - сказал Конте.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист ведет переговоры с боссами «ПСЖ» о возможном переходе в парижский клуб летом, хотя сам Конте опроверг эту информацию.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает четвертое место в таблице АПЛ и борется с «Арсеналом» за попадание в Лигу чемпионов.