Кэлвин Филлипс не хочет покидать «Лидс», так как предан фанатам

Полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс заявил, что не хочет покидать клуб из-за огромной преданности фанатам. Ранее сообщалось, что игроком сборной Англии активно интересуются «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

Тем не менее, «Лидс» может продать игрока, если тот не сможет договориться с клубом по поводу нового контракта.

В зимнее трансферное окно «Лидс» уже отклонил два предложения от «Вест Хэма» в районе 60 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.