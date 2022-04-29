Мерсон: «Арсеналу» нужен полузащитник, способный управлять игрой из глубины»

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон заявил, что клубу нужен отнюдь не нападающий, а полузащитник, который смог бы управлять игрой из глубины поля.

«Им по-прежнему нужен игрок в полузащите, который может находиться перед четверкой защитников и отдавать передачи. Артета делал это прекрасно. Но у них больше нет таких игроков», - сказал Мерсон.

По мнению Мерсона, нынешние опорники клуба неспособны выполнять эту роль.

«Джака и Парти отлично справляются с этой задачей, но они не выведут вас на новый уровень. Я не думаю, что в их команде есть настоящий распасовщик, настоящий плеймейкер», - добавил Мерсон.

«Арсенал» борется с «Тоттенхэмом» за попадание в зону Лиги чемпионов, при этом Партии находится в лазарете команды до конца сезона, а Джака организовал только 2 результативные передачи в чемпионате АПЛ.