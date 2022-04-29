«Арсенал» готов избавиться от Пепе по сильно сниженной цене

«Арсенал» готов избавиться от полузащитника Николаса Пепе по сильно сниженной цене.

Футболист перешел в стан «канониров» в 2019 году за 80 миллионов евро при руководстве Уная Эмери. Нынешний главный тренер «Арсенала» Микель Артета так и не смог найти место для футболиста в стартовом составе.

Летом лондонский клуб собирается расстаться с игроком, продав его за значительно меньшие деньги. «Арсенал» планирует выручить около 30 миллионов евро. Одним из покупателей может стать «Вест Хэм».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 17 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.