«Манчестер Юнайтед» придётся потратить 100 миллионов евро, чтобы заполучить Нкунку

«РБ Лейпциг» собирается установить цену за нападающего Кристофера Нкунку в 100 миллионов евро. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».

Нкунку перешел в немецкий клуб в 2019 году и сейчас является одной из звезд Бундеслиги. Кроме английского клуба к нему проявляют интерес его бывший клуб «ПСЖ» и «Ювентус».

«РБ Лейпциг» заявил, что не отпустит футболиста менее, чем за 100 миллионов евро, сообщает Sport Witness. Добавляется, что конкретная информация по трансферу должна появиться в «ближайшие недели».

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 31 матч, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.