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Джеррард о продлении контракта Клоппа: «Это самое важное подписание «Ливерпуля»

29 Апреля 2022 • 22:24 Комментировать

Главный тренер «Астон Виллы» прокомментировал продление контракта Юргена Клоппа с «Ливерпулем».

«Все болельщики «Ливерпуля» по всему миру в восторге от этой новости. Поздравляю Юргена и его сотрудников. Это будет самое важное подписание «Ливерпуля» на многие годы вперед», - сказал Джеррард в интервью Mirror.

Джеррард никогда не скрывал, что остается фанатом «Ливерпуля», несмотря на то, что уже успел после карьеры игрока поруководить самыми различными командами.

«Он, безусловно, этого заслуживает. Поклонники давно жаждали этого подписания. Он создал команду мирового уровня. «Ливерпуль» находится на пороге чего-то действительно особенного», - сказал Джеррард о Юргене Клоппе.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист подписал новое соглашение с «Ливерпулем», согласно которому он будет руководить командой до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Юрген Клопп Астон Вилла
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