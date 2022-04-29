«Манчестер Сити» может продать Мареза вместо Жезуса

«Манчестер Сити» может сохранить в команде нападающего Габриэля Жезуса и продать вместо него вингера Рияда Мареза.

Контракты обоих футболистов истекают летом следующего года и, чтобы не потерять их бесплатно, «Сити» может продать одного из игроков в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на уход из клуба является Жезус. Однако, по свежей информации, клуб вместо этого может покинуть Марез, который вызывает интерес нескольких известных команд. Уточняется, что трансфер футболиста может быть связан с приходом в команду дорогостоящего форварда Эрлинга Холанна.

В этом сезоне Марез провел в АПЛ 25 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.